Для Реала важливо продовжити контракт із Луніним — джерело

Інсайдер Фабріціо Романо вважає, що продовження контракту з українським воротарем є важливою темою в керівництві мадридського Реала.

Про це Романо написав у соцмережі X (колишній Twitter).

Окрім питання Луніна "вершкові" намагаються вийти на фінальну стадію переговорів з досвідченим гравцем команди Лукасом Васкесом, контракт якого завершується влітку 2024 року.

⚪️ Not only Kroos and Modrić cases set to be decided very soon, both open to different scenarios.



🇪🇸 Real Madrid also plan to advance in final stages of talks to extend Lucas Vázquez contract soon.



Vázquez and Lunin extensions are two important topics on Real Madrid table. pic.twitter.com/wmD2pHANhD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024

Напередодні повідомлялося, що Реал працює над продовженням угод з двома легендами клубу, проте захисник команди Начо Фернандес, який дебютував за першу команду у 2011 році, покине "вершкових".

Нагадаємо, що в поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 30 матчів за свою команду, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків відстояв на нуль.