Для Реала важливо продовжити контракт із Луніним — джерело
— 13 травня, 10:16
Інсайдер Фабріціо Романо вважає, що продовження контракту з українським воротарем є важливою темою в керівництві мадридського Реала.
Про це Романо написав у соцмережі X (колишній Twitter).
Окрім питання Луніна "вершкові" намагаються вийти на фінальну стадію переговорів з досвідченим гравцем команди Лукасом Васкесом, контракт якого завершується влітку 2024 року.
Напередодні повідомлялося, що Реал працює над продовженням угод з двома легендами клубу, проте захисник команди Начо Фернандес, який дебютував за першу команду у 2011 році, покине "вершкових".
Нагадаємо, що в поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 30 матчів за свою команду, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків відстояв на нуль.