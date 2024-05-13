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Для Реала важливо продовжити контракт із Луніним — джерело

— 13 травня, 10:16
Для Реала важливо продовжити контракт із Луніним — джерело

Інсайдер Фабріціо Романо вважає, що продовження контракту з українським воротарем є важливою темою в керівництві мадридського Реала.

Про це Романо написав у соцмережі X (колишній Twitter).

Окрім питання Луніна "вершкові" намагаються вийти на фінальну стадію переговорів з досвідченим гравцем команди Лукасом Васкесом, контракт якого завершується влітку 2024 року.

Напередодні повідомлялося, що Реал працює над продовженням угод з двома легендами клубу, проте захисник команди Начо Фернандес, який дебютував за першу команду у 2011 році, покине "вершкових".

Нагадаємо, що в поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 30 матчів за свою команду, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків відстояв на нуль.

Андрій Лунін Васкес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

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