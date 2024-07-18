Реал уклав короткострокову угоду з Васкесом

Реал продовжив контракт з Лукасом Васкесом.

Про це "королівський клуб" повідомив на своєму офіційному сайті.

Нова угода розрахована до кінця наступного сезону. Майже всю професійну кар’єру Васкес провів у Реалі, лише на один сезон він переходив у Еспаньол на правах оренди.

Минулого сезону Лукас не був залізно основним гравцем на своїй позиції, але коли команда Карло Анчелотті почала потерпати від травм, закрив прогалину на лівому фланзі захисту.

А у квітневому поєдинку проти Барселони він взагалі видав бенефіс, долучившись до кожного голу "вершкових".

Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про продовження контракту з Лукою Модричем. З ним також пролонгували співпрацю на 1 рік.