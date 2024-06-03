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Реал продовжить контракт з ветераном клубу

Игорь Чернявский — 3 червня, 16:07
Реал продовжить контракт з ветераном клубу

Лукас Васкес залишиться в Реалі на ще один сезон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, нова угода буде розрахована до кінця сезону-2024/25. Очікується, що вже найближчим часом гравець та керівництво клубу проведуть зустріч, на якій узгодять останні деталі та підпишуть контракт.

Майже всю професійну кар’єру Васкес провів у Реалі (лише на сезон переходив у Еспаньол на правах оренди). Напередодні 32-річний універсал допоміг "вершковим" виграти 15-ту Лігу чемпіонів. Він з’явився на полі вже в компенсований час.

А от у нещодавньому Ель-Класіко вплив Лукаса на результат був значно більшим. У матчі з Барселоною він заробив пенальті, відзначився голом та асистом. Після гри Джуд Беллінгем навіть назвав його й*****ю легендою.

Васкес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Васкес

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