Неприязнь та ворожість: Реал – про арбітрів матчу з Барселоною у фіналі Кубку Іспанії

Мадридський Реал виступив з офіційною заявою щодо арбітрів фінального матчу Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

"Вершкові" вважають, що судді демонструють ворожість та неприязнь.

"Реал Мадрид вважає неприйнятними публічні заяви, зроблені сьогодні суддями, призначеними на фінал Кубка Іспанії, який відбудеться завтра, 26 квітня 2025 року.

Ці протести, які несподівано привернули увагу до відео зі ЗМІ, захищеного свободою вираження поглядів, такого як Real Madrid TV, навмисно здійснені проти одного з учасників фіналу за 24 години до його початку, ще раз демонструють явну неприязнь і ворожість цих арбітрів до Реала.

Ще більш дивовижні заяви в погрозливому тоні, натякаючи на єдність арбітрів, були використані для оголошення передбачуваних заходів або дій, які далеко не відповідають принципам справедливості, об’єктивності та неупередженості, які мають переважати за кілька годин до футбольної події, яка привертає увагу сотень мільйонів людей у ​​всьому світі.

Враховуючи серйозність того, що сталося, Реал сподівається, що особи, відповідальні особи і суддівський корпус, діятимуть відповідно, вживаючи необхідних заходів для захисту престижу інституцій, які вони представляють", - йдеться у заяві.