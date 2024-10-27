Луніна визнано найгіршим гравцем у матчі Реал – Барселона за версією WhoScored

Український голкіпер Реала Андрій Лунін отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців за матч 11 туру Ла Ліги проти Барселони.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Гру українця оцінили в 5.7 бала. Лунін, який розпочав матч у стартовому складі, пропустив чотири голи та зробив три сейви.

Найвищий бал у матчі отримав польський нападник Барселони Роберт Левандовськи, який став автором дубля. WhoScored поставив йому 9.2 бала.

Нагадаємо, у центральному матчі 11 туру Ла Ліги відбулося Ель Класіко між Реалом та Барселоною. Розгромну перемогу на виїзді здобули каталонці, розбивши "королівський клуб" з рахунком 4:0.