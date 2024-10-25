Шанс для Луніна: Куртуа не потрапив у заявку на матч з Барселоною

Мадридський Реал не включив бельгійського голкіпера Тібо Куртуа на матч проти Барселони у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні "вершкові" підтвердили травму у бельгійця. Очікується, що він повернеться за 2-3 тижні.

У Ель Класіко має шанс зіграти український воротар Андрій Лунін. В активі 25-річного футболіста цього сезону матч з Ліллем в Лізі чемпіонів та зустріч з Вільярреалом в чемпіонаті.

Ель Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.