Шанс для Луніна: Куртуа не потрапив у заявку на матч з Барселоною
Тібо Куртуа
ФК Реал
Мадридський Реал не включив бельгійського голкіпера Тібо Куртуа на матч проти Барселони у чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Напередодні "вершкові" підтвердили травму у бельгійця. Очікується, що він повернеться за 2-3 тижні.
У Ель Класіко має шанс зіграти український воротар Андрій Лунін. В активі 25-річного футболіста цього сезону матч з Ліллем в Лізі чемпіонів та зустріч з Вільярреалом в чемпіонаті.
Ель Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.