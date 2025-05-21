Алонсо хоче повернути в Реал талановитого аргентинця

Півзахисник Комо Ніко Пас може повернутися в Реал цього літа.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, майбутній головний тренер Реала Хабі Алонсо попросив повернути 20-річного аргентинця в команду, він хоче мати його в своєму розпорядженні на клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, минулого літа Реал отримав від Комо за Паса 6 мільйонів євро плюс 50% від суми наступного трансфера гравця. Також іспанський клуб зберіг право викупити хавбека назад за 8 мільйонів євро влітку 2025 року або за 9 мільйонів – у 2026 році.

Пас став одним із відкриттів сезону в Серії А, відзначившись 6 голами та 9 асистами в 34 матчах. Його трансферна вартість наразі становить 35 мільйонів євро. Хавбек уже встиг дебютувати за збірну Аргентини.

Комо хотів би зберегти Паса на наступний сезон. Клубу вдалося втримати головного тренера Сеска Фабрегаса, Комо планує у наступному сезоні поборотися за зону єврокубків.