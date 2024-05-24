Реал може підписати найкращого гравця Ліги чемпіонів замість Крооса

Мадридський Реал визначився з гравцями, які можуть замінити німецького півзахисника Тоні Крооса, що вирішив завершити кар'єру. Одна з кандидатур — лідер Манчестер Сіті Родріго Ернандес, який став найкращим гравцем Ліги чемпіонів 2022/2023.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Підписання іспанського півзахисника "містян" може бути складною операцією для "вершкових", тому що Родрі виконує одну з ключових ролей у команді Жузепа Гвардіоли. У березні іспанець встановив рекорд по матчах без поразок за Ман Сіті.

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Ще однією кандидатурою Реала є Йозуа Кімміх, у якого завершується контракт у 2025 році. Баварія може попросити за німецького універсального гравця близько 70 млн євро. Повідомлялося, що Кімміх може визначитися зі своїм майбутнім до початку домашнього Євро-2024.