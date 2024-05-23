Очільник УЄФА Чеферін ображав президента Реала в розмові з Рубіалесом — джерело

Голова УЄФА Олександр Чеферін назвав президента Реала расистом та ідіотом у розмові з колишнім очільником Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїсом Рубіалесом.

Про це повідомляє газета The Objective.

Зазначається, що розмова відбулася через конфлікт УЄФА та RFEF з мадридським Реалом, який був одним з ініціаторів створення європейської Суперліги.

"Ми сильні. Якщо хочеш, я можу поговорити з Флорентіно", — написав словенський функціонер. Рубіалес був занепокоєний своєю ситуацією: "Якщо в Іспанії проти мене будуть Тебас і Флорентіно, життя для мене стане неможливим".

Читайте також : Чеферін: УЄФА бореться із планами купки олігархів

Після цього президент УЄФА написав Луїсу: «Я не хочу з ним розмовляти. Я зробив би це тільки заради тебе. Він ідіот і расист! Не заспокоюй мене, мені це не потрібно. Я хочу, щоб ти був сильним".

Раніше повідомлялося, що Рубіалес може отримати 2,5 роки ув'язнення через поцілунок у губи футболістки Дженні Ермосо. Інцидент відбувся на церемонії нагородження іспанської збірної після перемоги на жіночому чемпіонаті світу-2023, після чого Луїс покинув свою посаду.

Прокуратура вимагає виплатити Ермосо компенсацію розміром у 100 тисяч євро, оскільки представники RFEF змушували футболістку публічно визнати поцілунок взаємним.

Нагадаємо, ФІФА відсторонила Луїса від будь-якої футбольної діяльності на три роки.