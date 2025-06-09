Реал анонсував представлення Гюйсена
Дін Гюйсен
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Вже завтра мадридський клуб представить свого новачка Діна Гюйсена.
Про це інформує офіційний сайт "Королівського клубу".
Захід відбудеться 10 червня на території тренувального комплексу Сіудад Реал Мадрид. Підписання контракту відбудеться у присутності президента Реалу Флорентіно Переса.
Після цього центральний захисник дасть перше інтерв’ю в якості гравця мадридського клубу.
У нинішньому сезоні Гюйсен взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.
Реал оголосив про трансфер Гюйсена 17 травня. Новоспечений центрбек команди Хабі Алонсо у складі збірної Іспанії поступився у фіналі Ліги Націй УЄФА збірній Португалії.