Реал анонсував представлення Гюйсена

Вже завтра мадридський клуб представить свого новачка Діна Гюйсена.

Про це інформує офіційний сайт "Королівського клубу".

Захід відбудеться 10 червня на території тренувального комплексу Сіудад Реал Мадрид. Підписання контракту відбудеться у присутності президента Реалу Флорентіно Переса.

Після цього центральний захисник дасть перше інтерв’ю в якості гравця мадридського клубу.

У нинішньому сезоні Гюйсен взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.

Реал оголосив про трансфер Гюйсена 17 травня. Новоспечений центрбек команди Хабі Алонсо у складі збірної Іспанії поступився у фіналі Ліги Націй УЄФА збірній Португалії.