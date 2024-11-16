Цей Ребров вже з****в: реакція соцмереж на нічию у матчі Грузія – Україна

Сьогодні, 16 листопада, у межах п'ятого туру Ліги націй збірна України зіграла внічию із Грузією (1:1).

Виступ нашої національної команди оцінили фанати у соцмережах, які, м'яко кажучи, були незадоволені результатом зустрічі. Наша редакція традиційно зібрала найкращі відгуки вболівальників на матч "жовто-синіх".

Фани рознесли вщент наших футболістів, а саме Олександра Зубкова та Дмитро Криськіва. Також під "гарячу руку" попав і головний тренер Сергій Ребров, якого закликають піти з команди.

Позитивні відгуки отримав Михайло Мудрик, який став "Левом матчу" завдяки результативному пасу. Анатолія Трубіна також похвалили за неодноразове спасіння воріт.

Нагадаємо, наступним суперником "жовто-синіх" стане збірна Албанії. Матч відбудеться 19 листопада.