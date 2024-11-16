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Вболівальники обрали "Лева матчу" проти Грузії

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 21:17
Вболівальники обрали Лева матчу проти Грузії
УАФ

Михайло Мудрик визнаний "Левом матчу" збірної України проти Грузії у 5 турі Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

За вінгера, який виконав простріл під автогол Квірквелії, проголосували 58% уболівальників. Окрім результативної дії, Мудрик був активним протягом усього матчу. В першому таймі Михайло заробив на собі жовту картку, а наприкінці він і сам отримав "гірчичник".

Втім, це не допомогло команді Сергія Реброва втримати перемогу Грузія тиснула впродовж усього другого тайму та зрівняла рахунок на 77-й хвилині. На останніх хвилинах "жовто-сині" вибігли в небезпечну контратаку, але Гіоргі Мамардашвілі тричі врятував господарів від поразки.

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