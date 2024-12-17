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Рашфорд може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 18:55
Рашфорд може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії
Маркус Рашфорд
Talksport

Нападник Манчестер Юнайтед може перебратись до одного з клубів Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Talksport.

"Манкуніанці" незадоволені ігровою формою та відношенням до тренувань з боку англійця та готові його позбутись вже під час зимового трансферного вікна.

На Рашфорда претендують декілька клубів саудівської Прем'єр-ліги, один з яких Ал-Іттіхад, у складі якого грає володар Золотого м'яча Карім Бензема.

У поточному сезоні Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Аморім викликав Рашфорда на розмову через "злив" інформації про клуб у пресу.

Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Аль-Іттіхад

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