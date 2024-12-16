Аморім – про Рашфорда: Ми повинні дотримуватись дуже високих стандартів

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував майбутнє Алехандро Гарначо та Маркуса Рашфорда, який може залишити клуб взимку.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

🚨👀 Rúben Amorim on Garnacho and Rashford: “When people at the club are losing jobs… we have to put standards really high”.



“The way you train is really important”. pic.twitter.com/IC0Linnb5z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2024

"Розумієте, коли люди в клубі втрачають роботу... Ми повинні дотримуватись дуже високих стандартів. Звісно, дуже важливо те, як ви тренуєтесь", – вважає Аморім.

У поточному сезоні Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

На рахунку Гарначо вісім забитих м'ячів та чотири асисти за таку саму кількість матчів.

Раніше повідомлялось, що боси Манчестер Юнайтед визначились із долею Рашфорда.