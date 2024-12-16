Аморім – про Рашфорда: Ми повинні дотримуватись дуже високих стандартів
Рубен Аморім
Фото Фабріціо Романо
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував майбутнє Алехандро Гарначо та Маркуса Рашфорда, який може залишити клуб взимку.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Розумієте, коли люди в клубі втрачають роботу... Ми повинні дотримуватись дуже високих стандартів.
Звісно, дуже важливо те, як ви тренуєтесь", – вважає Аморім.
У поточному сезоні Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.
На рахунку Гарначо вісім забитих м'ячів та чотири асисти за таку саму кількість матчів.
Раніше повідомлялось, що боси Манчестер Юнайтед визначились із долею Рашфорда.