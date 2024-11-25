Зірковий нападник Манчестер Юнайтед може перебратися в ПСЖ

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це інформує Team Talk.

27-річний англієць привернув увагу тренера французького клубу Луїса Енріке. На думку досвідченого фахівця, Рашфорд стане хорошим підсиленням для команди.

Раніше зірковий футболіст МЮ сповістив керівництво клубу, що має намір змінити клубну прописку. Йшлося про можливий відхід влітку наступного року.

Transfermarkt оцінює вартість форварда у 60 млн євро. Чинний контракт Маркуса з МЮ розрахований до літа 2028 року.

Рашфорд у поточному сезоні зіграв 19 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.