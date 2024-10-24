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Зірковий нападник Манчестер Юнайтед попросив клуб виставити його на трансфер

Олексій Мурзак — 24 жовтня, 16:50
Зірковий нападник Манчестер Юнайтед попросив клуб виставити його на трансфер
Маркус Решфорд
AP

Зірковий нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд має намір змінити клубну прописку.

Про це повідомляє El Nacional.

Англієць сповістив манкуніанців про своє бажання покинути колектив. Йдеться про можливий відхід влітку наступного року.

В послугах Рашфорда зацікавлені Наполі, який на початку цього сезона вже посилився ексгравцем МЮ Скоттом Мактомінеєм, а також Астон Вілла та Марсель.

Transfermarkt оцінює вартість форварда у 60 млн євро. Чинний контракт Маркуса з МЮ розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні Рашфорд провів в Англійській Прем'єр-лізі 8 матчів, забив 1 м'яч і зробив одну результативну передачу.

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