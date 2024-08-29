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Рапід зіграє проти Браги, Аякс прийматиме Яггелонію у матчі плейоф кваліфікації ЛЄ

Володимир Кук — 29 серпня, 07:32
Рапід зіграє проти Браги, Аякс прийматиме Яггелонію у матчі плейоф кваліфікації ЛЄ
Ліга Європи

Сьогодні, 29 серпня, пройдуть 12 матчів фінальної частини плейоф кваліфікацій Ліги Європи сезону-2024/25.

У домашньому матчі Рапід зустрінеться з португальською Брагою. Аякс прийматиме польську Ягеллонію.

Ліга Європи 2024/25 — кваліфікація
Плейоф, другий матч
29 серпня

20:00 АПОЕЛ — РФС

20:00 Ельфсборг — Молде

20:00 Петрокуб — Лудогорець

21:00 Андерлехт — Динамо М

21:00 Аякс — Ягеллонія

21:00 Бешикташ — Лугано

21:30 Стяуа — ЛАСК

21:45 Хартс — Вікторія

22:00 Бачка-Топола — Макаббі Тель-Авів

22:00 Борац — Ференцварош

22:00 Рапід — Брага

22:00 Шемрок — ПАОК

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації плейоф ЛЄ Аякс декласував Ягеллонію, а Рапід у домашньому поєдинку мінімально поступився Бразі.

Аякс Брага Рапід Відень Ягеллонія Ліга Європи-2024/25

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