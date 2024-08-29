Рапід зіграє проти Браги, Аякс прийматиме Яггелонію у матчі плейоф кваліфікації ЛЄ
Ліга Європи
Сьогодні, 29 серпня, пройдуть 12 матчів фінальної частини плейоф кваліфікацій Ліги Європи сезону-2024/25.
У домашньому матчі Рапід зустрінеться з португальською Брагою. Аякс прийматиме польську Ягеллонію.
Ліга Європи 2024/25 — кваліфікація
Плейоф, другий матч
29 серпня
20:00 АПОЕЛ — РФС
20:00 Ельфсборг — Молде
20:00 Петрокуб — Лудогорець
21:00 Андерлехт — Динамо М
21:00 Аякс — Ягеллонія
21:00 Бешикташ — Лугано
21:30 Стяуа — ЛАСК
21:45 Хартс — Вікторія
22:00 Бачка-Топола — Макаббі Тель-Авів
22:00 Борац — Ференцварош
22:00 Рапід — Брага
22:00 Шемрок — ПАОК
Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації плейоф ЛЄ Аякс декласував Ягеллонію, а Рапід у домашньому поєдинку мінімально поступився Бразі.