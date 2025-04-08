Ніколи не говори ніколи: Раньєрі – про конкуренцію Довбика з Шомуродовим

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо конкуренції в атаці між узбецьким нападником Ельдором Шомуродовим та українським форвардом Артемом Довбиком, наголосивши, що обдумує варіант задіювати обох гравців одразу.

Його слова наводить Voce Giallorossa.

"Я повинен ретельно про це подумати, тому що тоді, якщо мені доведеться замінити одного з двох, у мене не буде інших альтернатив. Це правда, я хотів би грати з двома нападниками попереду, але якщо один втомиться, якщо в нього виникнуть фізичні проблеми, кого мені поставити? Ось чому я вважаю за краще робити певний вибір.



Утім, ніколи не говори ніколи, я не хочу нічого виключати... Але я двічі подумаю, бо знаю, що обидва багато дають команді. Я трохи знімаю навантаження з Довбика, а Шомуродов заслуговує на те, щоб також грати постійно. Але навіть так, коли він виходить на заміну, він завжди добре виконує свою роль. Мені приємно спостерігати, з яким бажанням вони виходять на футбольне поле. Це найважливіше для будь-якого тренера", – зізнався Раньєрі.