Раньєрі оцінив готовність Довбика до матчу проти Верони

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на відсутність форварда Артема Довбика та півзахисника Стефана Ель-Шаараві на командному тренуванні.

Цитує наставника клубна пресслужба.

"Сьогодні вони тренувалися окремо. Обидва в порядку, тому я прийму рішення, як завжди, між сьогоднішнім вечором і завтрашнім ранком", – розповів тренер.

Також Раньєрі вважає, що його команду очікує важкий матч проти Верони.

"Матч з Вероною буде неймовірно важкою грою, тому що вони чудова команда. Вони перекривають весь простір, а потім прориваються вперед з неймовірною швидкістю. Ми повинні бути дуже уважними і не потрапляти в їхні тенета, не дозволяти їм бити нас у відповідь. Це дуже складний і дуже важливий матч, тому що ми хочемо добре виступити. Ми хочемо здобути три очки, але це буде важко", – розповів Раньєрі.

У нинішньому сезоні, який став для нього дебютним у складі Роми, Артем Довбик відзначився 16 голами та 4 асистами в 41 матчі.

Поєдинок між Ромою та Вероною відбудеться завтра, 19 квітня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Раніше колишній форвард збірної Італії висловив думку, що Артем Довбик має бути готовим до критики, яку він отримує в Римі.