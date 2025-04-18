Довбик пропустив тренування Роми напередодні матчу Серії А

Форвард Роми Артем Довбик не брав участі у тренуванні своєї команди перед матчем 33 туру Серії А проти Верони.

Про це повідомляє CalcioMercato.it

Вчора, 17 квітня, "джаллороссі" проводили відкрите тренування, на яке прийшли 3 тисячі вболівальників. Проте італійцські фанати не знайшли на полі Довбика, якого того дня там і не було.

Згідно з джерелом, Артем пропустив загальне тренування команди, бо працював у тренажерному залі. Повідомляється, що українець не має ніяких пошкоджень чи інших проблем зі здоров'ям. Тренерський штаб на чолі з Клаудіо Раньєрі просто вирішив надати футболісту відпочинок.

У нинішньому сезоні, який став для нього дебютним у складі Роми, Артем Довбик відзначився 16 голами та 4 асистами в 41 матчі.

Поєдинок між Ромою та Вероною відбудеться завтра, 19 квітня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Раніше колишній форвард збірної Італії висловив думку, що Артем Довбик має бути готовим до критики, яку він отримує в Римі.