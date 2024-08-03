Рангнік: Спостереження за Динамо Лобановського стало моїм першим досвідом іншого бачення футболу

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік пригадав, як починав пізнавати футбол, спостерігаючи за тренуваннями Динамо під керівництвом Валерія Лобановського.

Про це видатний німецький фахівець розповів на семінарі для український тренерів, який відбувся напередодні у Києві. Слова Рангніка наводить офіційний сайт УАФ.

"Насправді для мене велике задоволення й велика честь — бути тут сьогодні. Коли мені зателефонував Андрій Шевченко й запропонував провести цей семінар, я одразу погодився. Причому для мене було важливо поділитися з вами інформацією особисто, а не через онлайн.

Моя тренерська кар’єра триває вже понад 40 років. Свою першу професіональну тренерську ліцензію я отримав у 19 років. І на початку тренерської кар’єри я познайомився з Валерієм Лобановським, який привозив Динамо Київ для підготовки в Німеччину. У Руйті я спостерігав за кожною тренувальною сесією команди Лобановського.

У німецькому футболі тоді був певний стереотип у побудові гри, і ніхто не наважувався вийти за певні межі, а в Лобановського були нові ідеї. Це був мій перший досвід іншого бачення футболу", — сказав Рангнік.