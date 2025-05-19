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Протримався місяць: легенда Барселони залишив клуб четвертого дивізіону Іспанії

Руслан Травкін — 19 травня 2025, 20:49
Протримався місяць: легенда Барселони залишив клуб четвертого дивізіону Іспанії
Віктор Вальдес
x.com/RealAvilaCF

Легенда Барселони Віктор Вальдес залишив посаду головного тренера клубу Авілья з четвертого дивізіону Іспанії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Вальдес сам попросив про відставку. Він очолив команду 24 квітня.


Причиною відставки, ймовірно, став виліт у перехідних матчах за право піднятися в третій дивізіон. Авілья програла в серії пенальті Касареньйо.

Для 43-річного Вальдеса це другий самостійний досвід роботи тренером. У сезоні-2020/21 він очолював клуб Орта, який також виступав на той момент у четвертій за силою лігою Іспанії.

Вальдес є вихованцем Барселони. За цей клуб воротар виступав з 2002 до 2014 року. Загалом за "синьо-гранатових" відіграв 535 поєдинків. Також виступав за Манчестер Юнайтед, Стандард і Мідлсбро.

Нагадаємо, знаменитий хорватський півзахисник Іван Ракитич завершить кар’єру гравця наприкінці поточного сезону.

Барселона Вальдес відставка

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