Ексзірка Барселони завершить кар’єру наприкінці сезону

Знаменитий хорватський півзахисник Іван Ракитич завершить кар’єру гравця наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Dalmatinski Portal.

37-річний ветеран з літа минулого року виступає за Хайдук. Офіційно про своє рішення півзахисник ще не оголосив, проте рішення вже ухвалене.

Прощальним для Ракитича буде матч заключного туру чемпіонату Хорватії проти Шибеника, який відбудеться в неділю, 25 травня.

Ракитич відомий перш за все за виступами за Севілью та Барселону в 2011 – 2024 роках. Також захищав кольори Базеля, Шальке та Аль-Шабаба.

У 2007 – 2019 роках провів 106 матчів і забив 15 голів за збірну Хорватії, з якою став срібним призером ЧС-2018. У 2016 році з Барселоною став переможцем Ліги чемпіонів.