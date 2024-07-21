Ракитич перейшов у Хайдук

Хорватський півзахисник Іван Ракитич став гравцем Хайдука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до літа 2025 року та має опцію продовження ще на 1 сезон. Фінансові деталі не розголошуються.

У новій команді футболіст гратиме під 11-м номером.

Для Ракитича це буде перший хорватський клуб у кар'єрі. 36-річний хавбек починав свій футбольний шлях у швейцарському Базелі, після чого виступав за Шальке, Севілью та Барселону.

Останньою його командою був саудівський Аль-Шабаб, де він провів лише півроку. За цей час Іван взяв участь лише у 8 матчах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.