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Грав з Кучером: Чорноморець оголосив про продовження співпраці із захисником

Андрій Мошкун — 10 липня 2025, 17:48
Грав з Кучером: Чорноморець оголосив про продовження співпраці із захисником
ФК Чорноморець

Ексгравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький залишиться в Чорноморці.

Про це інформує пресслужба клубу.

"Моряки" підписали нову угоду з 35-річним футболістом. Умови контракту не розголошуються.

"Разом продовжуємо боротьбу за Одесу та наш клуб", зазначено в повідомленні.

Ракицький приєднався до Чорноморця у березні 2025 року як вільний агент. За цей період він зіграв у дев’яти матчах, віддавши одну гольову передачу.

Минулого сезону Чорноморець вилетів із УПЛ до Першої ліги.

Нагадаємо, що тренер одеситів Олександр Кучер був партнером Ракицького у центрі захисту донецького Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що одеський клуб переглядає досвідченого півзахисника Ростислава Русина.

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