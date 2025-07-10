Грав з Кучером: Чорноморець оголосив про продовження співпраці із захисником
ФК Чорноморець
Ексгравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький залишиться в Чорноморці.
Про це інформує пресслужба клубу.
"Моряки" підписали нову угоду з 35-річним футболістом. Умови контракту не розголошуються.
"Разом продовжуємо боротьбу за Одесу та наш клуб", – зазначено в повідомленні.
Ракицький приєднався до Чорноморця у березні 2025 року як вільний агент. За цей період він зіграв у дев’яти матчах, віддавши одну гольову передачу.
Минулого сезону Чорноморець вилетів із УПЛ до Першої ліги.
Нагадаємо, що тренер одеситів Олександр Кучер був партнером Ракицького у центрі захисту донецького Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що одеський клуб переглядає досвідченого півзахисника Ростислава Русина.