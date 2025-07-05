Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника – джерело
Ростислав Русин
ФК Металіст 1925
Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника Ростислава Русина.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, гравцем зацікавився тренер одеського клубу Олександр Кучер.
Останнім клубом 29-річного хавбека був Металіст 1925. У попередньому сезоні Русин на професійному рівні не грав.
Раніше повідомлялося. що Чорноморець планує підписати двох гравців Ворскли.
Також була інформація, що Кучер хоче реанімувати кар'єру ще одного колишнього футболіста Шахтаря.