Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника – джерело

Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника Ростислава Русина.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравцем зацікавився тренер одеського клубу Олександр Кучер.

Останнім клубом 29-річного хавбека був Металіст 1925. У попередньому сезоні Русин на професійному рівні не грав.

Раніше повідомлялося. що Чорноморець планує підписати двох гравців Ворскли.

Також була інформація, що Кучер хоче реанімувати кар'єру ще одного колишнього футболіста Шахтаря.