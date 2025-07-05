Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника – джерело

Олексій Мурзак — 5 липня 2025, 18:31
Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника – джерело
Ростислав Русин
ФК Металіст 1925

Чорноморець переглядає досвідченого півзахисника Ростислава Русина.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравцем зацікавився тренер одеського клубу Олександр Кучер.

Останнім клубом 29-річного хавбека був Металіст 1925. У попередньому сезоні Русин на професійному рівні не грав.

Раніше повідомлялося. що Чорноморець планує підписати двох гравців Ворскли.

Також була інформація, що Кучер хоче реанімувати кар'єру ще одного колишнього футболіста Шахтаря.

Футбольні трансфери Чорноморець

Чорноморець

Чорноморець поклав око на двох основних гравців Ворскли – джерело
Новачок УПЛ підсилився одним з лідерів Чорноморця – ЗМІ
Захисником Чорноморця цікавляться два клуби УПЛ, серед яких дебютант – джерело
Кучер планує запросити в Чорноморець ще одного колишнього гравця Шахтаря – джерело
Перестали випускати, штрафували без пояснень: легенда Чорноморця розповів про неспортивні моменти у клубі

Останні новини