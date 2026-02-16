Лідер Барселони відновився після травми та готовий зіграти проти Жирони в 24 турі Ла Ліги
Рафінья
Getty Images
Один з лідерів Барселони Рафінья відновився після травми.
Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.
Бразильський вінгер зможе взяти участь у матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги проти Жирони, за яку виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.
Через пошкодження Рафінья пропустив три останніх матчі Барселони.
У поточному сезоні він провів 22 зустрічі, забивши 13 голів і віддавши 5 результативних передач.
Напередодні Барселона оголосила про продовження контракту з півзахисником Ферміном Лопесом.
Поєдинок Жирона – Барселона відбудеться сьогодні, 16 лютого, початок о 22:00 за київським часом.