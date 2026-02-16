Лідер Барселони відновився після травми та готовий зіграти проти Жирони в 24 турі Ла Ліги

Один з лідерів Барселони Рафінья відновився після травми.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Бразильський вінгер зможе взяти участь у матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги проти Жирони, за яку виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

❗ INJURY NEWS



▶ Raphinha has been declared fit and is available for selection by Hansi Flick for today's game with Girona pic.twitter.com/hBMZ7hGYTo — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2026

Через пошкодження Рафінья пропустив три останніх матчі Барселони.

У поточному сезоні він провів 22 зустрічі, забивши 13 голів і віддавши 5 результативних передач.

Напередодні Барселона оголосила про продовження контракту з півзахисником Ферміном Лопесом.

Поєдинок Жирона – Барселона відбудеться сьогодні, 16 лютого, початок о 22:00 за київським часом.