Визначився новий капітан збірної Польщі після демаршу Левандовського

Новим капітаном збірної Польщі стане центральний півзахисник міланського Інтера Пьотр Зелінський.

Про це повідомляє пресслужба "біло-червоних".

Нагадаємо, напередодні форвард Барселони Роберт Левандовський відмовився грати за збірну Польщі, допоки її тренує Міхал Проб’єж. Оскільки нападник був капітаном команди, то ця посада стала вакантною.

Новим капітаном команди було призначено Зелінського. 31-річний хавбек виступає за збірну Польщі з 2013 року. Сумарно провів за національну команду 99 матчів і забив у них 14 голів.

У складі збірної Польщі Зелінський брав участь у чемпіонатах світу 2018 і 2022 років, а також чемпіонатах Європи 2016, 2020 і 2024 років. У поточному сезоні на рахунку хавбека 2 голи та 3 асисти в 39 матчах за Інтер у всіх турнірах.