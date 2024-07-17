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Пятенко: В матчі проти Хорватії наші дівчата були кращими за суперниць

Андрій Яросименко — 17 липня, 12:59
Пятенко: В матчі проти Хорватії наші дівчата були кращими за суперниць

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко заявив, що в матчі 6 туру відбору на Євро-2025 проти Хорватії (2:0) українська команда була кращою за суперниць.

Слова фахівця передає Суспільне спорт.

"Враження цілком позитивні — і від збору, і від ігор. Дівчата великі молодці — за такої спеки провести дві гри, виконати такий обсяг роботи. Так, є певні нюанси, але я думаю, що все — на п'ятірку.

Ми знали, як грають хорватки. Наші в усіх компонентах були кращими за суперниць: агресивнішими, швидшими, технічнішими. У першій стадії плейоф будемо сіяними — це заслуга дівчат, всієї команди, співробітників та керівництва", — сказав наставник.

Нагадаємо, що у 2 турі кваліфікації українки поступились Хорватії з рахунком 0:1. Також в активі національної команди дві нічиї з Вельсом та дві перемоги над Косово.

За підсумком відбору збірна України посіла друге місце в групі B та вийшла у плейоф. Перше місце у квартеті зайняли футболістки Вельсу, Хорватія стала третьою, а Косово залишилось на останній сходинці.

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