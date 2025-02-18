Пятенко: Албанські футболістки дуже чіпкі і не поступаються в боротьбі

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко відзначив, що недооцінки збірної Албанії немає.

Про це він заявив у коментарі для пресслужби УАФ.

"Хоча вона помітно поступається в рейтингу українській, із господарками треба бути насторожі. Албанки також прогресують – передусім тому, що все частіше одержують запрошення виступати за кордоном. Ось і кістяк збірної складають гравчині, що захищають кольори клубів з Італії, Норвегії, Косова, Фінляндії, Північної Ірландії, Туреччини, Швейцарії.

Ми вже провели теоретичне заняття, детально проаналізувавши дії албанок в останніх офіційних поєдинках – із Норвегією, Естонією та Румунією. Впадало в око, що, незважаючи на рівень підготовки суперниць, вони дотримувалися однієї тактичної схеми, 4—2—3—1.

Вони – чіпкі, непоступливі в єдиноборствах, у них є награні комбінації при переході від оборони до атаки. Це непростий опонент. За стилістикою гри албанки нагадують збірну Греції, з якою українки доволі часто з’ясовували стосунки. Сподіваюся, накопичений досвід також стане в пригоді", – сказав Пятенко.