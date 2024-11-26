Пятенко: У жіночої збірної України є свої козирі перед грою проти Бельгії

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко розповів, що його підопічні гратимуть лише на перемогу в матчах відбору на Євро-2025 проти Бельгії.

Його слова передає УАФ.

"Майже всі збірниці Бельгії виступають за кордоном. Біля своїх володінь команда діє з опорним півзахисником, на чужій половині поля використовує атакувальну схему 4-3-3. Бельгійки доволі щільно грають у перехідній фазі, є в них на озброєнні й вертикальні передачі. Хоч вони посідають вище місце в табелі про ранги, у моїх підопічних є свої козирі, і ми збираємося грати тільки на перемогу", – сказав наставник.

Нагадаємо, перший матч відбудеться 29 листопада в Анталії на стадіоні Mardan Sport Complex. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.