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Пятенко: У жіночої збірної України є свої козирі перед грою проти Бельгії

Микола Дендак — 26 листопада 2024, 15:43
Пятенко: У жіночої збірної України є свої козирі перед грою проти Бельгії
Володимир Пятенко
УАФ

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко розповів, що його підопічні гратимуть лише на перемогу в матчах відбору на Євро-2025 проти Бельгії.

Його слова передає УАФ.

"Майже всі збірниці Бельгії виступають за кордоном. Біля своїх володінь команда діє з опорним півзахисником, на чужій половині поля використовує атакувальну схему 4-3-3. Бельгійки доволі щільно грають у перехідній фазі, є в них на озброєнні й вертикальні передачі. Хоч вони посідають вище місце в табелі про ранги, у моїх підопічних є свої козирі, і ми збираємося грати тільки на перемогу", – сказав наставник.

Нагадаємо, перший матч відбудеться 29 листопада в Анталії на стадіоні Mardan Sport Complex. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Матч-відповідь буде зіграно 3 грудня у Бельгії, в місті Левен. Нагадаємо, збірна України вийшла до другого етапу плейоф, здолавши у двоматчевому протистоянні команду Туреччини.
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