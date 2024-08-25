Пушич: Давайте не будемо вести мову про Лігу чемпіонів
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що зараз не час думати про Лігу чемпіонів.
Таку думку наставник "гірників" висловив на пресконференції після поразки у феєричному матчі з Олександрією. Його слова наводить офіційний сайт Шахтаря.
"Я і моя команда не повинні думати про європейські змагання станом на цю мить. Зараз ми зайняті грою на рівні національного чемпіонату, який насправді є складним. Це перше.
По-друге, коли ви граєте в такий чудовий футбол, який ми зіграли у першій половині зустрічі, маючи перевагу 2:0, і опісля робите з нічого подарунки супернику, таким чином ви також надаєте їм можливість перевернути гру в плані моралі.
І коли стається щось подібне – ви граєте фантастично, перемагаєте з рахунком 2:0, повністю контролюєте гру і потім помиляєтесь таким чином, – у такому випадку давайте не будемо вести мову про Лігу чемпіонів.
І якщо це відбувається, звичайно, не обійшлось без долі везіння, але і його потрібно заслужити. Після цього ви пропускаєте гол із відстані десь у 25 метрів, ударом здалеку, і, як наслідок, повинні починати все із самого початку.
І ми були налаштовані на другу половину зустрічі, хоча це й складно, коли ви перемагаєте 2:0, бачити потім на табло 2:2, це викликатиме у вас справжнє здивування, це дійсно складно для вашої команди. Цілком імовірно, що ми здатні повністю переграти суперника, але й також допомогти йому повернутись до гри", — сказав Пушич.
На старті Української Прем’єр-ліги Шахтар зазнав уже двох поразок. Перший матч в Лізі чемпіонів "гірники" проведуть 17 або 18 вересня. Своїх суперників в основному етапі турніру донеччани дізнаються на жеребкуванні, яке відбудеться 29 серпня.