ПСЖ провів нові переговори щодо трансферу Забарного
Ілля Забарний
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Парі Сен-Жермен провів нові переговори з Борнмутом щодо переходу центрального захисника збірної України Іллі Забарного.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори між клубами просуваються. Зазначається, що Забарний прагне покинути англійський клуб.
Наразі ПСЖ та Борнмут обговорюють ключові деталі, а французький клуб наполягає на проведені трансфера.
Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.
Паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу. 20% від переходу може отримати й київське Динамо.