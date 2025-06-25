ПСЖ провів нові переговори щодо трансферу Забарного

Парі Сен-Жермен провів нові переговори з Борнмутом щодо переходу центрального захисника збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між клубами просуваються. Зазначається, що Забарний прагне покинути англійський клуб.

Наразі ПСЖ та Борнмут обговорюють ключові деталі, а французький клуб наполягає на проведені трансфера.

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain had new contacts today for Ilya Zabarny deal as negotiations advance for the defender.



Zabarny wants the move and club to club talks with Bournemouth continue on key details with PSG pushing to make it happen. pic.twitter.com/abFLsIUCXt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025

Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу. 20% від переходу може отримати й київське Динамо.