Прощання не вдалося: ПСЖ поступився Тулузі в останньому матчі Мбаппе на "Парк де Пренс"

У межах 33 туру французької Ліги 1 відбулися 7 поєдинків. Зокрема, ПСЖ зазнав домашньої поразки від Тулузи. Ця гра стала прощанням найкращого бомбардира в історії парижан Кіліана Мбаппе з уболівальниками.

Французький форвард у цій грі відзначився 27-м голом у чемпіонаті Франції цього сезону.

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Зазначимо, що Лілль, який очолює колишній тренер Шахтаря Пауло Фонсека, обіграв Нант та вийшов на третє місце в турнірній таблиці, яке гарантує участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Франції — Ла Ліга

33 тур, 12 травня

Клермон — Ліон 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 53 Мангала

Марсель — Лор'ян 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 36 Обамеянг, 2:0 - 41 Жіго, 2:1 - 43 Менді, 3:1 - 54 Обамеянг

Монпельє — Монако 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Уаттара, 0:2 - 65 Фофана

Нант — Лілль 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Девід, 0:2 - 11 Девід, 1:2 - 54 Аблін

ПСЖ — Тулуза 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Мбаппе, 1:1 - 13 Даллінга, 1:2 - 68 Гбоо, 1:3 - 90+5 Магрі

Ренн — Ланс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Фюльжіні, 1:1 - 82 Салах

Страсбур — Мец 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Мікаутадзе, 1:1 - 89 Емега, 2:1 - 90+2 Сантос

Напередодні Ніцца мінімально здолала Гавр, а Брест зіграв унічию з Реймсом.