Навас оголосив про відхід з ПСЖ

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас залишить команду після завершення сезону.

Про це костариканець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"Кожна секунда, проведена на «Парк де Пренс», була чудовою. Слава Богу, я завжди відчував вашу прихильність і підтримку. Для мене було честю захищати цю емблему на цьому неймовірному стадіоні. У мене ще є цілі, які я маю досягти, але я не хотів упустити можливість попрощатися зі стадіоном, який був моїм домом", – сказав Навас.

Воротар виступав за ПСЖ з 2019 року. Цей сезон Кейлор на правах оренди проводить в англійському Ноттінгем Форест.

У складі парижан Навас тричі вигравав чемпіонат і Суперкубок країни, ставав переможцем Кубку Франції (двічі) та Кубку ліги.