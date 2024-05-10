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Стала відома дата урочистого прощання Мбаппе з ПСЖ

— 10 травня, 20:13
Стала відома дата урочистого прощання Мбаппе з ПСЖ

У неділю, 12 травня, відбудеться офіційна церемонія прощання Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Всі урочистості пройдуть після матчу 33 туру французької Ліги 1, у якому паризька команда прийматиме Тулузу.

За інформацією джерела, днями Мбаппе у телефонній розмові з президентом клубу Нассером Аль-Хелайфі розповів, як бачить цей захід.

Кіліан виступає за ПСЖ з 2017 року. За майже 7 сезонів у складі «червоно-синіх» Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії клубу, а також по кілька разів виграв усі трофеї на національному рівні.

Втім, 25-річному форварду жодного разу не вдалося тріумфувати в Лізі чемпіонів. 7 травня Мбаппе та компанія були близькі до виходу у фінал, але Боруссія Дортмунд у драматичному матчі залишила їх за бортом турніру.


Аль-Хелайфі Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліга чемпіонів ПСЖ Тулуза Кіліан Мбаппе

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