Дебютний гол Забарного в огляді матчу ПСЖ – Осер

Олександр Булава — 28 вересня 2025, 07:38
Ілля Забарний
ПСЖ у домашньому поєдинку 6 туру Ліги 1 обіграв Осер.

Огляд матчу

Дебютний гол за паризький клуб забив український захисник Ілля Забарний. 23-річний оборонець відзначився на 32-й хвилині зустрічі, замкнувши навіс на дальню стійку від Вітіньї.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
6 тур, 27 вересня

ПСЖ – Осер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Забарний, 2:0 – 54 Бералдо

Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 проти Нанта (перемога 1:0). Контракт українського гравця з паризьким клубом розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.

За ПСЖ Забарний зіграв уже шість матчів (враховуючи цей). Для захисника це перша результативна дія за новий клуб. Загалом це лише третій гол українця за всі клуби в кар'єрі.

