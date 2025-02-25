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Понад 150 млн євро: Ньюкасл склав ціну на форварда

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 19:17
Понад 150 млн євро: Ньюкасл склав ціну на форварда
Фото: Getty Images

Нападник Ньюкасла Александер Ісак зацікавив Ліверпуль та Арсенал.

Про це повідомляє Mirror.

Два лідери Англійської Прем'єр-ліги планують підсилити склад 25-річним форвардом влітку.

Ньюкасл не хоче розлучатися зі своїм зірковим гравцем цього літа і вимагатиме колосальний гонорар у розмірі близько 150 млн фунтів, а також працюватиме над продовженням його контракту після 2028 року.

Ісак перейшов в Ньюкасл з серпня 2022 року. У поточному сезоні шведський форвард зіграв за "сорок" 30 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Ньюкасл з дублем Александера здолав Ноттінгем Форест у 26 турі АПЛ.

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