Понад 150 млн євро: Ньюкасл склав ціну на форварда
Фото: Getty Images
Нападник Ньюкасла Александер Ісак зацікавив Ліверпуль та Арсенал.
Про це повідомляє Mirror.
Два лідери Англійської Прем'єр-ліги планують підсилити склад 25-річним форвардом влітку.
Ньюкасл не хоче розлучатися зі своїм зірковим гравцем цього літа і вимагатиме колосальний гонорар у розмірі близько 150 млн фунтів, а також працюватиме над продовженням його контракту після 2028 року.
Ісак перейшов в Ньюкасл з серпня 2022 року. У поточному сезоні шведський форвард зіграв за "сорок" 30 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, напередодні Ньюкасл з дублем Александера здолав Ноттінгем Форест у 26 турі АПЛ.