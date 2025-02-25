Понад 150 млн євро: Ньюкасл склав ціну на форварда

Нападник Ньюкасла Александер Ісак зацікавив Ліверпуль та Арсенал.

Про це повідомляє Mirror.

Два лідери Англійської Прем'єр-ліги планують підсилити склад 25-річним форвардом влітку.

Ньюкасл не хоче розлучатися зі своїм зірковим гравцем цього літа і вимагатиме колосальний гонорар у розмірі близько 150 млн фунтів, а також працюватиме над продовженням його контракту після 2028 року.

Ісак перейшов в Ньюкасл з серпня 2022 року. У поточному сезоні шведський форвард зіграв за "сорок" 30 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Ньюкасл з дублем Александера здолав Ноттінгем Форест у 26 турі АПЛ.