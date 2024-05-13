ПСЖ готує трансфер лідера Наполі

Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія може перейти в французький ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Tuttosport.

ПСЖ готовий виділити на трансфер гравця 80 млн євро. Кварацхелії запропонують зарплату в розмірі 8 млн євро на рік.

У поточному сезоні Хвіча відіграв 42 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Нещодавно повідомлялося, що Наполі готовий обмінятися нападниками з Челсі.