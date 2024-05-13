ПСЖ готує трансфер лідера Наполі
— 13 травня, 19:40
Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія може перейти в французький ПСЖ у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Tuttosport.
ПСЖ готовий виділити на трансфер гравця 80 млн євро. Кварацхелії запропонують зарплату в розмірі 8 млн євро на рік.
У поточному сезоні Хвіча відіграв 42 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.
Нещодавно повідомлялося, що Наполі готовий обмінятися нападниками з Челсі.