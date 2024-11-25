Визначилася бригада арбітрів на матч ПСВ – Шахтар у Лізі чемпіонів

Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить поєдинок нідерландського ПСВ та донецького Шахтаря у 5-му раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним рефері буде швейцарський арбітр Урс Шнідер. На лініях йому допомагатимуть земляки Марко Цюрхер та Беньямін Цюрхер, четвертим арбітром призначено Свена Вольфенсбергера.

За систему VAR відповідатимуть Бастіан Данкерт (Німеччина) та Федаї Сан (Швейцарія).

Зустріч відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 28 позиції турнірної таблиці. ПСВ має на одне очко більше за донеччан та розташувався на 24 сходинці.