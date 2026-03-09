Протест проти відеоповторів: фанат вимкнув ВАР під час матчу у Німеччині

Уболівальник Пройссена незаконно проник до поля та відключив монітор ВАР під час матчу проти Герти у 25 турі другого дивізіону Німеччини.

Інцидент стався наприкінці першого тайму, коли головний арбітр поєдинку Фелікс Бікель вирішив переглянути повтор суперечливого моменту на призначення пенальті. Коли він підійшов до ВАР, то побачив перед собою чорний екран.

Через що уся відповідальність за можливий фол впала на плечі асистентки Катрін Рафальські. Вона вказала Бікелю на пенальті, яке на четвертій компенсованій хвилині реалізував нападник Герти Фабіан Реезе.

На клубному сайті Пройссена вже прокоментували скандальну ситуацію з їх фаном. У німецькій команді запевнили, що спробують знайти порушника та покарати його.

У клубі зазначили, що це була спланована акція їх уболівальників, які на згодом на секторі розгорнули банер із написом: "Вимкніть ВАР".

"Ми шкодуємо про інцидент і зробимо все можливе, щоб ідентифікувати та притягти винних до відповідальності. Крім того, вжито негайних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. Попередні дані свідчать, що це була спланована дія – після технічного збою на домашньому секторі розгорнули банер з відповідним меседжем", – йдеться у заяві Пройссена.

Відзначимо, що поєдинок закінчився виїзною перемогою Герти з рахунком 2:1. Три очки для гостей приніс Мартен Вінклер, який забив переможний гол у компенсовані хвилини до матчу.

