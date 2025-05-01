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Баєр віддав 12 мільйонів євро за потенційну заміну Вірцу

Олег Дідух — 1 травня 2025, 17:54
Баєр віддав 12 мільйонів євро за потенційну заміну Вірцу
Ібрахім Маза
ФК Баєр

Леверкузенський Баєр підписав атакувального хавбека берлінської Герти Ібрахіма Маза.

Про це повідомляє пресслужба чинних чемпіонів Німеччини.

Маза перейде у Баєр влітку поточного року. Контракт із 19-річним алжирцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року.

Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 12 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Маза 7 голів і 5 асистів у 33 матчах за Герту в усіх турнірах. Він є вихованцем академії столичного клубу. Маза вже провів 2 матчі за дорослу збірну Алжиру.

Для Баєра Маза може стати заміною лідера команди Флоріані Вірца, який з високою часткою ймовірності покине клуб влітку. Головним претендентом на німецького атакувального хавбека називається мюнхенська Баварія.

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