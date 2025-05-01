Баєр віддав 12 мільйонів євро за потенційну заміну Вірцу

Леверкузенський Баєр підписав атакувального хавбека берлінської Герти Ібрахіма Маза.

Про це повідомляє пресслужба чинних чемпіонів Німеччини.

Маза перейде у Баєр влітку поточного року. Контракт із 19-річним алжирцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року.

Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 12 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Маза 7 голів і 5 асистів у 33 матчах за Герту в усіх турнірах. Він є вихованцем академії столичного клубу. Маза вже провів 2 матчі за дорослу збірну Алжиру.

Для Баєра Маза може стати заміною лідера команди Флоріані Вірца, який з високою часткою ймовірності покине клуб влітку. Головним претендентом на німецького атакувального хавбека називається мюнхенська Баварія.