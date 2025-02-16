Герта оголосила про звільнення головного тренера

Тренер Крістіан Фієл та Герта припинили співпрацю після внутрішнього аналізу та пов'язаних з ним обговорень.

Про це повідомляє пресслужба берлінського клубу.

Найближчим часом "стара леді" оголосить наступника 44-річного наставника. За інформацією журналіста Флоріана Платтенубрга наступним головним тренером Герти стане Стефан Ляйтль, який до цього очолював Ганновер.

Зазначимо, що під керівництвом Фієла Герта провела 22 матчі в другому за силою дивізіоні Німеччини, з яких виграла 7 матчів, зіграла внічию в 4 та програла 11. Наразі берлінці розташувалися на 14 сходинці турнірної таблиці.

В останній грі Герта поступилася Фортуні Дюссельдорф з рахунком 2:1.

Напередодні Герта зазнала поразки від Кельна та вилетіла з Кубку Німеччини на стадії 1/8.