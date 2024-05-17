Кінець епохи все ближче: прощальне відео Клоппа з працівниками Ліверпуля

Нещодавно Юрген Клопп провів свій фінальний виїзний матч на посаді головного тренера Ліверпуля. Фанати співали про німця пісні, аплодували йому та команді, сумували та раділи одночасно. Але прощатися з ним вони будуть трохи пізніше, вже в цю неділю, в останньому домашньому поєдинку Юргена на рідному стадіоні.

Проте після тієї зустрічі проти Астон Вілли серця усіх уболівальників Ліверпуля були розбиті. У соцмережах з'явилися кадри самотнього Клоппа, який гуляє на пустому Енфілді.

Klopp alone inside Anfield🥹😭



I’m genuinely not ready for Sunday, not even one bit 😭😭pic.twitter.com/UmndizCQK4 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 14, 2024

Від таких фото та відео навіть нейтральний фанат відчуває сум, адже тут як ніколи стає зрозуміло, що епоха терміном у майже 9 років невдовзі закінчиться. Проте зовсім нещодавно стало зрозуміло, чому Клопп перебував на пустому стадіоні.

Крейґ Еванс, віцепрезидент із комунікацій у клубі, поділився кадрами, на яких Юрген вибігає з тунелю та ділиться цим моментом зі співробітниками.

Він, разом з усією командою працівників клубу, перебуває на трибунах, а під ним на сходах стоять трофеї, які німець приніс Ліверпулю.

Відео

Our last staff photograph with Jurgen and his winning silverware taken at Anfield this week. Proud and privileged to have been here throughout his whole tenure. #DankeJurgen 🙏 pic.twitter.com/EIZDHrBnYj — Craig Evans (@CraigEvans_LFC) May 16, 2024

З мерсисайдцями Клопп виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Чемпіонат світу серед клубів, Англійську Прем'єр-лігу, Кубок і Суперкубок Англії та два Кубки ліги. Також він двічі ставав найкращим клубним тренером року.

Що ж, вже невдовзі англійський футбол втратить легендарне протистояння Юргена та Жузепа Гвардіоли. Проте, можливо, подарує кілька нових. Наступний сезон АПЛ обіцяє бути як ніколи цікавим, і, сподіваємося, він виправдає наші очікування.