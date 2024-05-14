Неймовірна битва команд із топ-4: Ліверпуль розписав бойову нічию з Астон Віллою в 37 турі АПЛ

Ліверпуль та Астон Вілла розписали нічию в матчі 37 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився нічиєю — 3:3.

Команди створили справжню гольову феєрію. Впродовж усього матчу Астон Вілла була в ролі наздоганяючої. За 5 хвилин до завершення основного часу мерсисайдці мали комфортну перевагу у два м'ячі (1:3), і здавалось, що перемога у кишені підопічних Юргена Клоппа. Проте "леви" зуміли відігратися, забивши голи на 85 та 88 хвилинах.

Чемпіонат Англії — АПЛ

37 тур, 13 травня

Астон Вілла — Ліверпуль 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Мартінес (аг), 1:1 - 12 Тілеманс, 1:2 - 23 Гакпо, 1:3 - 48 Куанса, 2:3 - 85 Дуран, 3:3 - 88 Дуран

Відтак Астон Вілла продовжує посідати 4 місце в чемпіонаті. Команда веде боротьбу з Тоттенгемом за путівку в Лігу чемпіонів. Наразі відставання лондонців - 5 очок. Проте Тоттенгем має 1 матч в запасі.

Зі свого боку Ліверпулю ніщо не загрожує зберегти своє 3 місце.

Напередодні Арсенал здобув мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед, Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, а Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.