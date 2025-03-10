Вінгеру Атлетико загрожує тривала дискваліфікація за образливі слова в бік арбітра

Вінгер мадридського Атлетико Анхель Корреа може отримати дискваліфікацію до 12 матчів за нецензурні слова в бік арбітра.

Про це пише Marca.

Його було вилучено з поля наприкінці матчу проти Хетафе (1:2). Після червоної картки аргентинський гравець грубо образив головного арбітра зустрічі Куадру Фернандеса. А суддя відобразив слова гравця Атлетико в протоколі.

Рефері вказав, що Анхель назвав його "сином тисячі шльо**р* і "шматком ла**а".

Мінімальні санкції, які загрожують футболісту - це відсторонення на чотири матчі. Що означає, що він пропустить обидві гри з Барселоною, як у Лізі, так і Кубку Іспанії.

Цього сезону 30-річний футболіст у всіх турнірах провів 36 поєдинків і забив 7 голів. На рахунку Корреа також 5 результативних передач.