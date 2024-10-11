Чеферін: На щільний графік жаліються ті, хто отримують найвищі зарплати
Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що на насичений графік матчів жаліються тільки представники топклубів.
Його слова наводить BBC.
"Ми мусимо визнати, що календар матчів досяг стелі. Справедливості заради, я залишаюся при своїй думці, яку висловив два місяці тому – немає місця для додаткових матчів.
Але хто жаліється? Футболісти, у яких найвищі зарплати і клуби, у яких є 25 топових гравців. Ті гравці, у яких нижчі зарплати, і клуби, у яких ледве набираєть склад, не жаліються. Вони люблять грати", – сказав Чеферін.
Останнім часом все більших обертів набирає критика надто щільного календаря з боку гравців топклубів. які змушені проводити 60+ матчів за сезон. Цікаво, що деякі футболісти, які публічно заявили про цю проблему, невдовзі зазнали серйозних травм – зокрема Родрі, Дані Карвахаль, Кевін Де Брюйне та інші.