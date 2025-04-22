Президент відомого аргентинського клубу отримав хабар за підписання молодого гравця

Президент футбольного клубу Сан-Лоренсо Марсело Моретті був спійманий на хабарі у розмірі 25 тисяч доларів під час переговорів щодо підписання гравця.

Про це повідомляє elgrafico.com.ar.

На записах прихованої камери видно, зо президент нібито попросив 25 000 доларів, щоб дозволити молодому гравцеві приєднатися до молодіжної академії команди.

На кадрах, окрім Моретті, з'являється мати гравця, яка говорить йому: "Я дам тобі 25 тисяч, але підпиши хлопця".

Отримавши гроші, двоє говорять про те, як почувається хлопець і про прогрес у тренуваннях.

"San Lorenzo"



Porque su presidente Marcelo Moretti recibió 25000 dólares para fichar a un juvenil y lo captaron en una cámara oculta. Otra vez San Jijenzo candidato a ganar la Superjija, mirá cómo se guardó todos esos verdes el garca hijo de re mil puta. pic.twitter.com/w7nwnM7Of1 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) April 22, 2025

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