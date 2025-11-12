Відомий аргентинський клуб знаходиться на грані банкрутства

Один із найпопулярніших футбольних клубів Аргентини, Сан Лоренсо, перебуває на грані банкрутства.

Про це повідомляє OneFootball.

Нещодавно ряд гравців Сан Лоренсо у соцмережах опублікували заяву від імені команди, в якій розповіли про проблеми, з якими зіткнулися через фінансові проблеми. Вони не отримують зарплату з серпня, а в роздягальні команди навіть немає теплої води.

Проблеми у клубу розпочалися ще раніше, через це влітку поточного року команду покинув екскапітан Атлетика Більбао Ікер Муньяїн.

Фінансові проблеми Сан Лоренсо розпочалися з продажу форварда Адольфо Гаїча у московський ЦСКА в 2020 році. Російський клуб, згідно з умовами угоди, повинен був виплачувати суму трансферу в розстрочку, в той час як Сан Лоренсо гроші потрібні були одразу.

Для цього аргентинський клуб звернувся до швейцарської інвестиційної компанії AIS. Вона надала Сан Лоренсо кредит в рахунок його погашення з майбутніх платежів від ЦСКА.

При цьому, ЦСКА платив за трансфер Гаїча напряму Сан Лоренсо, а аргентинський клуб не гасив кредит перед AIS. Це призвело до судового процесу з інвестиційною компанією, який нещодавно завершився рішенням на користь швейцарців.

Сан Лоренсо повинен найближчим часом погасити борг перед AIS, якщо клуб не зможе цього зробити, то буде оголошений банкрутом.

Сан Лоренсо входить до п'ятірки найпопулярніших клубів Аргентини. Наразі команда посідає 5 місце в групі В Клаусури чемпіонату Аргентини.