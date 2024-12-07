Повністю довіряємо: президент ПСЖ прокоментував чутки навколо Енріке

Невиразна гра ПСЖ у чемпіонаті Франції та провал команди у Лізі чемпіонів дали старт чуткам про можливе звільнення головного тренера команди Луїса Енріке. Президент французького гранду Нассер Аль-Хелаїфі запевнив фанатів, що він повністю довіряє спеціалісту.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Енріке - чудовий, фантастичний тренер, якому ми повністю довіряємо. У наших планах Луїс є ключовою фігурою проекту і наразі зміни не плануються", - заявив Аль-Хелаїфі.

🔴🔵 PSG president Al Khelaifi: “Luis Enrique is an excellent, fantastic coach and we fully trust him”.



“Our plans include Luis as key part of the project and there are no changes”, told Marca. pic.twitter.com/7FZuq01cRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2024

Після 14 турів ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, маючи у своєму активі 34 очки.

Відзначимо, що у матчі з Осером підопічні Енріке встановили ганебний рекорд. Гравці не змогли реалізувати жодного з 11 ударів у площину воріт.

Втім, столичний колектив провалюється у Лізі чемпіонів, розмістившись на 25 сходинці із чотирма очками після п'яти зіграних турів.

Раніше повідомлялось про інтерес Реалу до хавбека ПСЖ.