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Повністю довіряємо: президент ПСЖ прокоментував чутки навколо Енріке

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 16:26
Повністю довіряємо: президент ПСЖ прокоментував чутки навколо Енріке
Луїс Енріке
Getty images

Невиразна гра ПСЖ у чемпіонаті Франції та провал команди у Лізі чемпіонів дали старт чуткам про можливе звільнення головного тренера команди Луїса Енріке. Президент французького гранду Нассер Аль-Хелаїфі запевнив фанатів, що він повністю довіряє спеціалісту.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Енріке - чудовий, фантастичний тренер, якому ми повністю довіряємо.

У наших планах Луїс є ключовою фігурою проекту і наразі зміни не плануються", - заявив Аль-Хелаїфі.

Після 14 турів ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, маючи у своєму активі 34 очки.

Відзначимо, що у матчі з Осером підопічні Енріке встановили ганебний рекорд. Гравці не змогли реалізувати жодного з 11 ударів у площину воріт.

Втім, столичний колектив провалюється у Лізі чемпіонів, розмістившись на 25 сходинці із чотирма очками після п'яти зіграних турів.

Раніше повідомлялось про інтерес Реалу до хавбека ПСЖ.

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